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16 июня 2026 в 11:06

Финэксперт напомнил, кому из россиян выгодно участвовать в ПДС

Финэксперт Бархота: ПДС лучше всего подойдет россиянам предпенсионного возраста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Программа долгосрочных сбережений будет наиболее выгодной для россиян предпенсионного возраста, которым осталось пять лет до выхода на пенсию, заявил в беседе с 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Изначально программа долгосрочных сбережений позиционировалась как механизм государственного софинансирования пенсии. По словам финэксперта, такие продукты рассчитаны на долгий срок и приносят доход лишь в перспективе.

Есть целевая группа, для которой программа будет выгодной. Это люди предпенсионного возраста, которым осталось до выхода на пенсию пять лет. Для них это будет актуально, но не для широких слоев. Если человек просто хочет заморозить сбережения даже с условиями софинансирования, то вступать в программу нужно только после оценки всех рисков. Альтернативы все еще есть, можно просто открыть широкий и долгосрочный депозит, который окажется более выгодным, — отметил Бархота.

Ранее глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что участники программы долгосрочных сбережений могут рассчитывать не только на инвестиционный доход, но и на реальные деньги от государства — до 360 тыс. рублей за первые 10 лет. По его словам, при ежемесячном взносе всего 3 тыс. рублей можно легко накопить 2,3 млн за 15 лет.

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