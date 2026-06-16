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16 июня 2026 в 11:07

Ростовский депутат погибла в зоне СВО

Депутат из Ростовской области Подкопаева погибла в зоне СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутат Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области Ангелина Подкопаева погибла в зоне СВО, заявили в пресс-службе администрации района. С 2022 года она организовывала сборы гуманитарной помощи для бойцов и сама неоднократно доставляла грузы на передовую. В январе 2026 года Подкопаева заключила контракт и отправилась на фронт уже в качестве военнослужащей. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Администрация Аксайского района с прискорбием сообщает о трагической гибели депутата <...> Подкопаевой, погибшей при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, — говорится в сообщении.

С 2015 года женщина работала в сфере культуры Аксайского района, а в 2021 году ее избрали депутатом Щепкинского сельского поселения. С декабря 2022 года по декабрь 2025 года Подкопаева занимала должность исполнительного секретаря Аксайского местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее один человек погиб и трое были ранены в результате нападения ударных беспилотников ВСУ на Донецкую Народную Республику. Пострадавшие и погибший были атакованы на трассах Донецк — Мариуполь и «Новороссия» в Новоазовском и Докучаевском округах.

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