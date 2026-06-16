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16 июня 2026 в 07:10

Слюсарь раскрыл масштабы ночного налета БПЛА на Ростовскую область

Слюсарь: 35 беспилотников ВСУ сбили за ночь в четырех районах Ростовской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь с 15 на 16 июня сбили 35 беспилотников Вооруженных сил Украины над одним городом и четырьмя районами Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, атаке подверглись Каменск-Шахтинский, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы, — написал Слюсарь.

Глава региона отметил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Он подчеркнул, что беспилотная опасность в регионе все еще сохраняется.

Этой же ночью оперштаб Краснодарского края сообщал, что на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района разгорелся пожар из-за падения обломков БПЛА. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники.

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