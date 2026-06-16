Российские ученые создают лекарство для лечения гепатита В В России начали разработку лекарства для полного излечения от гепатита В

Российские ученые из Сеченовского университета разрабатывают препарат, способный полностью удалять вирус гепатита B из инфицированных клеток, сообщил РИА Новости ректор вуза Петр Глыбочко. В основе новой технологии лежит генетическое редактирование.

Еще одно направление — технология генетического редактирования против гепатита B. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Наши ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток, — сказал Глыбочко.

В настоящее время исследователи сосредоточены на совершенствовании систем доставки редактирующих комплексов, чтобы добиться полной эрадикации патогенной ДНК. Параллельно в университете организован выпуск биомедицинских клеточных продуктов, которые уже находят применение в клинической практике при хирургических вмешательствах на барабанной перепонке и при лечении патологий голосовых связок. В долгосрочной перспективе аналогичные технологии планируется использовать для регенерации хрящевой ткани и восстановления других структур организма.

Ранее в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в подтопленных районах Дагестана после недавних наводнений стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В группу риска входят сотрудники общепита и торговли, работники пищеблоков, постояльцы пунктов временного размещения, специалисты коммунальных служб, сотрудники по обращению с отходами, а также участники ликвидации ЧС.