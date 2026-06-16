Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 10:57

Российские ученые создают лекарство для лечения гепатита В

В России начали разработку лекарства для полного излечения от гепатита В

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские ученые из Сеченовского университета разрабатывают препарат, способный полностью удалять вирус гепатита B из инфицированных клеток, сообщил РИА Новости ректор вуза Петр Глыбочко. В основе новой технологии лежит генетическое редактирование.

Еще одно направление — технология генетического редактирования против гепатита B. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Наши ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток, — сказал Глыбочко.

В настоящее время исследователи сосредоточены на совершенствовании систем доставки редактирующих комплексов, чтобы добиться полной эрадикации патогенной ДНК. Параллельно в университете организован выпуск биомедицинских клеточных продуктов, которые уже находят применение в клинической практике при хирургических вмешательствах на барабанной перепонке и при лечении патологий голосовых связок. В долгосрочной перспективе аналогичные технологии планируется использовать для регенерации хрящевой ткани и восстановления других структур организма.

Ранее в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в подтопленных районах Дагестана после недавних наводнений стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В группу риска входят сотрудники общепита и торговли, работники пищеблоков, постояльцы пунктов временного размещения, специалисты коммунальных служб, сотрудники по обращению с отходами, а также участники ликвидации ЧС.

Здоровье
гепатит
лекарства
препараты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны раскрыло подробности мощных ударов ВС России на Украине
В Кремле ответили насчет приглашения Путина на саммит G7 во Франции
Песков раскрыл, при каком условии Зеленского могут принять в Москве
Песков: официальных каналов общения между Москвой и Киевом нет
Дерматолог назвала смертельную опасность солнечных ожогов
Серийный убийца из Челябинска получил второй пожизненный срок
Путин готовится к саммиту Россия-АСЕАН в Казани
Стало известно, когда ISU объявит решение по российским спортсменам
Российские военные уничтожили базы хранения и запуска беспилотников ВСУ
Магнитные бури сегодня, 16 июня: что будет завтра, тревога, бессонница
Европейские послы стали оплакивать стейки и каберне после прихода Трампа
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 16 июня: где есть в продаже
Школьный сторож спас учительницу от ученика с мачете
Политолог объяснил, зачем на самом деле Ватикан обманул Россию в 2022 году
Воробьев раскрыл последствия массированного налета дронов на Подмосковье
Появились детали расследования убийства художника Скрепецкого в Польше
Украинским военным разрешили сбивать дроны над жилыми кварталами
ВС России освободили Новый Донбасс
За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ
«Уже не в первый раз»: появились подробности о пропавших в Карелии сестрах
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.