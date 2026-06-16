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16 июня 2026 в 05:30

Можно сажать все лето: многолетник, который приживется на 100% везде — самые красивые сорта хосты

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы ищете растение, которое можно смело высаживать в открытый грунт на протяжении всего лета, и оно гарантированно приживется в любом регионе России, выбирайте хосту. Раскрываем его преимущества и красивые сорта.

Хоста особенно хороша для тех, у кого на участке есть тенистые уголки. Она прекрасно растет и развивается в условиях недостатка света, а ее мощная корневая система и зимостойкость позволяют ей выдерживать суровые морозы без укрытия.

В середине лета, обычно в июле-августе, хоста радует нежными цветоносами с белыми, лавандовыми или сиреневыми колокольчиками, которые возвышаются над кустом.

Сорт Silly String поражает массой лавандово-пурпурных цветов, которые держатся несколько недель подряд. Harry van Trie выпускает фиолетовые и бело-розовые цветоносы. А Shiny Sonata — находка для любителей ароматов: его крупные белые цветки источают сладкий парфюмерный запах.

«Вайд Брим» привлекает внимание сизыми, почти голубыми листьями со светло-салатовой каймой и цветет сиреневым цветом. «Элеганс» с большими сердцевидными листьями нефритового оттенка цветет белыми цветками, напоминающими лилии.

Ранее был назван цветок-скороход: бросьте семечко под забор — к июлю вырастет цветущая стена.

Проверено редакцией
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