Цветок-скороход: бросьте семечко под забор — к июлю вырастет цветущая стена из фиолетовых «звезд»

Цветок-скороход: бросьте семечко под забор — к июлю вырастет цветущая стена из фиолетовых «звезд»

Если вы хотите одним махом решить проблему неприглядного забора, сажайте ипомею пурпурную — вьющуюся лиану, которая за один сезон превращает любую скучную ограду в пышную цветущую стену.

Этот цветок-скороход выбрасывает плети до 3 метров уже к середине лета, плотно оплетая штакетник, рабицу или сетку сплошным изумрудным ковром. Его главная фишка — крупные воронковидные цветы-граммофоны диаметром до 12 см, горящие яркими звездами среди листвы.

Семена сеют прямо в грунт в конце мая — начале июня, когда земля прогреется, прямо у забора. Всходы появляются через 6–14 дней, а цвести лиана начинает с конца июня — июля и продолжает до октября, не боясь дождей и ветра. Уход минимален: полив в засуху и легкая опора, за которую плети сами будут цепляться усиками.

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