Звезда «Глухаря» рассказала, как едва не погибла при падении самолета Актриса Тарасова рассказала, что чудом не оказалась на борту рухнувшего самолета

Звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова рассказала NEWS.ru, что в 2016 году могла оказаться на борту самолета Ту-154, который летел в Сирию, но рухнул в Черное море после дозаправки в Сочи. Актриса, по ее словам, должна была лететь в Сирию с концертом, но отменила поездку из-за болезни. Тогда в авиакатастрофе погибли 92 человека, среди которых были артисты и журналисты.

В своей жизни я боялась всего один раз. Мы должны были с [актером] Алексеем Огурцовым выступить с концертом в Сирии, но меня сняли за два дня с рейса, потому что я сильно заболела. Я перекрестилась раз пять — жутко не хотела ехать, но сказать об этом не могла, — поделилась актриса.

Она добавила, что Огурцов принял решение лететь один, но повезло и ему. Незадолго до посадки звезду сериала «Офицеры» сняли с рейса из-за перевеса.

Утром я проснулась и увидела около 150 пропущенных звонков — кто только мне не звонил. Когда я взяла трубку, услышала: «Ты жива?! Включи телевизор! Самолет разбился!» — рассказала Тарасова.

После авиакатастрофы Виктория пообещала родным, что постарается больше не рисковать жизнью. Однако она все же полетела в Сирию, хотя на этот раз самолет не мог приземлиться из-за ракетной атаки.

Ранее Тарасова оказалась в числе россиян, которые «застряли» в ОАЭ из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Актриса рассказала, что уже бывала в горячих точках, но, несмотря на это, все равно испытала страх.