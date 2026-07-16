«Истощение запасов»: посол рассказал, кто в НАТО сильно устал от Киева

«Истощение запасов»: посол рассказал, кто в НАТО сильно устал от Киева Посол Тарабрин: Нидерланды устали содержать Украину в ущерб своим интересам

Нидерланды устали нести основное финансовое бремя военной помощи Украине, заявил посол России в королевстве Владимир Тарабрин в интервью ТАСС. Так он прокомментировал признания нидерландского министра обороны Дилан Йешильгез-Зегериус, которая сообщила о «пределе возможностей» военной помощи Киеву.

Здесь явно устали нести основное финансовое бремя помощи Украине и хотят подстегнуть «отстающих» союзников по НАТО к увеличению соответствующих взносов, — рассказал дипломат.

Кроме того, Тарабрин отметил, что Нидерланды, как и другие европейские страны, столкнулись с серьезным дефицитом вооружений, включая системы ПВО. По его словам, в Гааге осознали, что дальнейшее сокращение собственных запасов оружия может создать угрозу для обороноспособности страны.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Западу пора перестать тянуть ресурсы из собственных налогоплательщиков ради оружейной подпитки Киева. Она призвала западные страны говорить прямо о своих намерениях, а не прикрываться разговорами о мире.