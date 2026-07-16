Психолог объяснила, почему некоторые школьники срывают уроки

Некоторые ученики срывают уроки из-за тревожности и накопленного стресса, заявила в беседе с «Авторадио» доктор психологических наук Виктория Шиманская. Она отметила, что одни школьники пытаются добиться признания одноклассников с помощью хулиганского образа, другие же деструктивно ведут себя из-за страха неуспеха в учебе.

Если ребенок срывает урок, то надо понимать, что за таким поведением скрываются абсолютно разные мотивы. Есть такие ученики, которые добиваются внимания и признания одноклассников, то есть через это они повышают свой авторитет как бы за счет учителя. Другой ученик, он скрывает страх неуспеха. Например, ему сложно обучение по этому предмету, и таким образом он готов лучше прослыть таким, знаете, главным хулиганом, чем показать, что не понял материал. Иногда это какая-нибудь накопленная тревога, семейный стресс, — высказалась Шиманская.

Она отметила, что учителя в такой ситуации должны четко понимать, как действовать. По мнению психолога, педагогу по возможности нужно выяснить причину срыва урока и попытаться помочь ученику, при этом работник не обязан одновременно вести предмет и «заниматься терапией» ребенка.

Ранее эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева сообщила, что в России принят новый порядок работы педагогов в случае нарушения дисциплины школьниками. Регламент вступает в силу с 1 сентября и определяет поэтапные меры воздействия на ученика.