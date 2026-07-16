Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 09:50

Психолог объяснила, почему некоторые школьники срывают уроки

Психолог Шиманская: некоторые ученики срывают уроки из-за накопленного стресса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Некоторые ученики срывают уроки из-за тревожности и накопленного стресса, заявила в беседе с «Авторадио» доктор психологических наук Виктория Шиманская. Она отметила, что одни школьники пытаются добиться признания одноклассников с помощью хулиганского образа, другие же деструктивно ведут себя из-за страха неуспеха в учебе.

Если ребенок срывает урок, то надо понимать, что за таким поведением скрываются абсолютно разные мотивы. Есть такие ученики, которые добиваются внимания и признания одноклассников, то есть через это они повышают свой авторитет как бы за счет учителя. Другой ученик, он скрывает страх неуспеха. Например, ему сложно обучение по этому предмету, и таким образом он готов лучше прослыть таким, знаете, главным хулиганом, чем показать, что не понял материал. Иногда это какая-нибудь накопленная тревога, семейный стресс, — высказалась Шиманская.

Она отметила, что учителя в такой ситуации должны четко понимать, как действовать. По мнению психолога, педагогу по возможности нужно выяснить причину срыва урока и попытаться помочь ученику, при этом работник не обязан одновременно вести предмет и «заниматься терапией» ребенка.

Ранее эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева сообщила, что в России принят новый порядок работы педагогов в случае нарушения дисциплины школьниками. Регламент вступает в силу с 1 сентября и определяет поэтапные меры воздействия на ученика.

Общество
психологи
дети
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
RT: организатор покушения в Монако готовил 20 терактов в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июля: где сбои в России
В RT рассказали о новой информации по делу Жиковича
Раскрыт кровавый план ВСУ в отношении Запорожской АЭС
«Как в эпоху Гитлера»: военэксперт о рекордных очередях в военкоматах Литвы
Трамп заговорил о наземной операции в Иране
В России могут ввести безлимитный отпуск топлива для одной отрасли
Мошенники заставили обманутых пенсионеров устроить взрыв в банке
Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР в организации покушения на него в Монако
СК начал расследование гибели главного инженера ЗАЭС
В Калининграде ищут 10-летнего мальчика, ушедшего из дома
В Петербурге нашли мертвой пропавшую трехлетнюю девочку
Акинфеев обозначил самого главного форварда мира
Россиянке после пластики удалили 80% тканей из-за некроза
Фотограф объяснила, как красиво снять салют
Белоусову рассказали, как армия улучшила удары с помощью ИИ и спутников
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать дроном главного инженера ЗАЭС
На Западе раскрыли, почему Трамп оказался в тупике в войне с Ираном
Трамп введет пошлины на бразильский импорт в размере 25%
Российский подросток собирался вступить в ряды террористов
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.