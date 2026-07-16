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16 июля 2026 в 10:18

Россиянам рассказали, кому молиться 16 июля

Зампред ВРНС Иванов: 16 июля православные молятся святителю Филиппу Московскому

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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16 июля православные обращаются к святителю Филиппу Московскому в своих молитвах, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, митрополита просят о даровании мужества и защите от клеветы.

16 июля Православная Церковь празднует перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца. Святитель Филипп, в миру боярин Феодор Колычев, родился в 1507 году в знатной семье, но с юности возлюбил иноческий путь. Тайно оставив Москву, он удалился в Соловецкий монастырь, где девять лет нес самые тяжелые послушания, а затем был избран игуменом и много потрудился для благоустройства обители. Ему молятся об укреплении в вере и даровании мужества в исповедании истины, о защите от неправедного суда и клеветы. Его просят о мире в Отечестве и единстве Церкви и государства, — поделился Иванов.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что носить крестик, доставшийся по наследству и являющийся семейной реликвией, разрешено. По его словам, повторно освящать такую реликвию не нужно, если нет желания.

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