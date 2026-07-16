На Западе раскрыли, почему Трамп оказался в тупике в войне с Ираном

На Западе раскрыли, почему Трамп оказался в тупике в войне с Ираном Economist: конфликт с Ираном привел Трампа в тупик

Президент США Дональд Трамп оказался в сложной ситуации, столкнувшись с нехваткой эффективных решений для разрешения конфликта с Ираном, пишет издание The Economist. Глава Белого дома предложил Тегерану «щедрую сделку»: в обмен на открытие Ормуза и отказ от ядерных амбиций США обещали сотни миллиардов долларов инвестиций, однако для Ирана денег оказалось недостаточно.

Недавно подписанный меморандум о взаимопонимании должен был привести к мирному разрешению конфликта в течение 60 дней, но, как отмечает издание, он стал причиной новых разногласий. Иран трактует этот документ как право контролировать Ормузский пролив, тогда как США видят в нем обязательство не препятствовать судоходству.

В результате, стороны возобновили удары, нефтяные танкеры начали избегать прохода через Ормуз. Это, в свою очередь, вызвало рост цен на нефть, а переговоры по ядерной программе так и не продвинулись вперед.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала все стороны конфликта в Персидском заливе снова сесть за стол переговоров. Она отметила, что непредсказуемый ход событий может поставить под угрозу мирное решение кризиса.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Персидском заливе снова перешел в фазу деградации. По его словам, Кремль сожалеет из-за отсутствия стабильности в регионе.