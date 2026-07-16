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16 июля 2026 в 11:19

Россияне переключились на горячие напитки в супермаркетах

Российские ретейлеры продали 67 млн литров горячих напитков на 19 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В 2025 году федеральные торговые сети реализовали 67 млн литров горячих напитков на общую сумму 19 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании NTech. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном, при этом основу категории — 94% — составляет готовый кофе.

Тенденцию подтверждают и крупнейшие ретейлеры. В «Азбуке вкуса» отмечают, что реализация такой продукции ежегодно увеличивается более чем на 20%. В X5 Group зафиксировали рост продаж горячих напитков в первом полугодии 2026 года на 40% в «Пятерочке» и на 30% в «Перекрестке». Наиболее востребованными позициями остаются капучино, латте, флэт уайт и американо.

При этом в 2026 году покупатели стали чаще выбирать напитки в большем объеме: на формат 400 мл приходится уже почти половина всех продаж. Кроме того, сети отмечают повышение спроса на матчу, цикорий, азиатские сорта чая и кофе без кофеина. Эксперты связывают рост продаж кофе в сетях с более доступными ценами: средняя стоимость чашки в ретейле составляет около 90–100 рублей против примерно 286 рублей в кофейнях.

Ранее сообщалось, что огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за последний месяц. Средняя цена на них в первую неделю июля снизилась на 14,2% по сравнению с первой неделей июня.

Экономика
напитки
ретейлы
кофе
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