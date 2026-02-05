Маркетплейсы предложили приравнять к торговым сетям

Ведущие ассоциации производителей продуктов питания и ретейлеров попросили власти приравнять маркетплейсы к торговым сетям в части продажи продовольствия, сообщает газета «Ведомости». Авторы обращения указывают на возникший дисбаланс: в то время как традиционная розница обязана выкупать товар и соблюдать жесткие сроки оплаты, цифровые платформы освобождены от этой ответственности.

По информации газеты, предложения участников рынка рассматривают в Минэкономразвития, Минпромторге и ФАС. Основная претензия бизнеса касается агрессивной ценовой политики онлайн-площадок и стремительного роста их комиссий.

Данная практика является демпингом для захвата рынка потребительских товаров: спрос перетекает в онлайн, малый и средний офлайн-бизнес закрывается, у селлеров растет финансовая нагрузка, а отсутствие контроля над ценой лишает их возможности управлять маркетинговой стратегией и брендом, — подчеркнули авторы предложения.

Представители маркетплейсов выступили против инициативы, назвав ее угрозой для малого бизнеса. По их мнению, запрет комиссионной модели отрежет локальных производителей от единственного доступного канала сбыта. Отдельно в компаниях отмечают, что доля продуктов на платформах все еще невелика — всего 4,3% от общего оборота.

Помимо вопросов ценообразования, поставщики настаивают на усилении контроля за оборотом контрафакта и фальсификата через маркетплейсы. В свою очередь сторонники «созидательного» подхода предлагают не накладывать ограничения на онлайн-площадки, а наоборот, разрешить классическим сетям использовать посреднические договоры.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский рассказал, что с 1 октября 2026 года маркетплейсы обяжут проверять информацию о продавцах и товарах. Новые обязанности для интернет-торговли будут закреплены законом о регулировании платформенной экономики.