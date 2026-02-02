Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 18:25

В АКОРТ спрогнозировали, что будет с ценами на смартфоны в 2026 году

АКОРТ: резких скачков цен на электронику в России не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Резкого и одномоментного скачка цен на электронику на рынке ждать не стоит, заявил NEWS.ru глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, цены на крупную и мелкую бытовую технику остаются стабильными.

Торговые сети электроники и бытовой техники реализуют товарные запасы по прежним ценам, в новые поставки закладывается изменение себестоимости компонентов. Поэтому резкого и одномоментного скачка цен на электронику на рынке не произойдет. Цены на крупную и мелкую бытовую технику остаются стабильными, поскольку стоимость компонентов памяти в таких типах устройств не играет существенной роли, — заявил Богданов.

По его мнению, масштаб и сроки изменения розничных цен будут определяться условиями контрактов конкретных сетей с поставщиками, глубиной складских запасов и ассортиментной структурой. Торговые сети со своей стороны заинтересованы предлагать наиболее выгодные решения для покупателей, отметил Богданов.

На стоимость электроники на российском рынке обычно влияют такие факторы, как цена от производителя, транспортные расходы и валютный курс. Торговые сети сейчас фиксируют стабильность по всем этим направлениям — рубль укрепляется без скачков, поставки идут в штатном режиме, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что производители смартфонов из Китая разослали партнерам в России сообщения о повышении цен на свою продукцию на 10–30% в феврале 2026 года. Как пояснили опрошенные NEWS.ru эксперты, одной из ключевых причин является дефицит отдельных электронных компонентов, вызванный бурным развитием технологий искусственного интеллекта.

Екатерина Свинова
Е. Свинова
