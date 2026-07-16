Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 11:25

RT поделился новой информацией о подозреваемом в убийстве Березовской

RT: подозреваемый в убийстве Березовской Жикович попадал в поле зрения России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской Виталий Жикович уже попадал в поле зрения российских спецслужб, пишет RT. По данным издания, фигурант дела работал в украинской полиции.

И хотя его предыдущая работа в полиции — реальный факт, версия относительно СБУ не соответствует действительности, потому что на самом деле он является действующим полковником украинской военной разведки, хорошо известным российским спецслужбам, — сообщили в RT.

Журналисты выяснили, что Жикович попал под пристальное внимание Москвы более двух лет назад. За ним начали следить в связи с его планами по организации десятков террористических актов и диверсий, отметили в издании.

Ранее в RT выяснили, что Жикович пытался устроить в России не менее 20 терактов. Два из них планировались на Крымском мосту, уточнили представители СМИ.

Европа
Украина
теракты
диверсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили, какие продукты не содержат углеводов
Военный эксперт ответил, чем чревата частая смена руководства на Украине
Пенсионер из Константиновки спас двух раненных бойцов СВО
ФСБ ликвидировала сеть мошенников в Крыму
Генеалог объяснила, почему зумеры стали в семь раз чаще изучать свои корни
Иностранец попытался вывезти из России чемодан с монетами XIX века
Сын умершего Смирнова вспомнил о его большой любви к кошкам
Российский юрист стал жертвой путаницы с хакером-тезкой
«Серьезное расширение»: стало известно об успехах ВС РФ у Константиновки
На Украине назначили нового премьер-министра
Магнитные бури сегодня, 16 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение
В Варшаве открыли выставку об украденных российских сокровищах
Пьяный мужчина с боевым карабином устроил забег по подъезду
Пришел «сентябрь»? Ледяные ночи и новые ливни: прогноз погоды в Москве
Тренер ответил, сколько шагов на самом деле нужно делать для здоровья
Российские фигуристы получили нейтральный статус от ISU
Гроб со Смирновым вынесли из Театра на Таганке под аплодисменты
Мужчина сжег дом матери полицейской из-за мести
Журналист-иноагент попал на крупный штраф за нарушение закона
Мендель раскрыла, в чем нуждается Зеленский
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.