RT поделился новой информацией о подозреваемом в убийстве Березовской RT: подозреваемый в убийстве Березовской Жикович попадал в поле зрения России

Подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской Виталий Жикович уже попадал в поле зрения российских спецслужб, пишет RT. По данным издания, фигурант дела работал в украинской полиции.

И хотя его предыдущая работа в полиции — реальный факт, версия относительно СБУ не соответствует действительности, потому что на самом деле он является действующим полковником украинской военной разведки, хорошо известным российским спецслужбам, — сообщили в RT.

Журналисты выяснили, что Жикович попал под пристальное внимание Москвы более двух лет назад. За ним начали следить в связи с его планами по организации десятков террористических актов и диверсий, отметили в издании.

Ранее в RT выяснили, что Жикович пытался устроить в России не менее 20 терактов. Два из них планировались на Крымском мосту, уточнили представители СМИ.