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16 июля 2026 в 11:01

Минобороны России показало кадры удара «Гераней» по сухогрузам на Украине

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министерство обороны России опубликовало видео с ударами БПЛА «Герань-4» по сухогрузам на Украине. На кадрах запечатлены российские атаки на объекты в порту Черноморск и украинские корабли в Днепро-Бугском порту.

На видео отображен как момент обнаружения кораблей, так и удара по ним. На кадрах видно, как российский беспилотник бьет в носовую часть сухорогуза, после чего раздается взрыв. В этот момент второй БПЛА приближается к следующей цели.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили сухогруз на переходе в порт Черноморск под Одессой, когда тот доставлял грузы для украинской армии. Как уточнили в Министерстве обороны, также в районе острова Змеиный был уничтожен быстроходный катер сил специальных операций ВСУ.

До этого военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по танкеру, который направлялся из порта Черноморск в Одессу. По информации оборонного ведомства, российские бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

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