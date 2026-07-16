Женщина выиграла почти 4 млн рублей благодаря покойному брату

Жительница округа Сент-Мэрис в штате Мэриленд выиграла в лотерею $50 тыс. (около 3,8 млн рублей) благодаря коду, оставленному ее покойным братом, сообщает UPI. Женщина рассказала, что спустя несколько лет после его смерти нашла среди документов пятизначный номер, связанный с похоронным бюро, и с тех пор стала использовать его для участия в розыгрышах.

24 июня она приобрела очередной билет и вписала ту же комбинацию цифр, а проверив результаты дома, обнаружила, что выиграла приз. Американка призналась, что сначала не поверила своей удаче и перепроверила билет несколько раз. Полученные средства она планирует направить на оплату счетов, а также на поездку на Ямайку с сыном и лучшей подругой.

Ранее уроженка Воронежской области выиграла суперприз в лотерее «Рапидо Ультра» в размере 16 808 689 рублей. Женщина купила два билета на тираж в мобильной версии сайта и выбрала числа без какой-либо стратегии. Россиянка работает кассиром-операционистом в медицинском центре. Она планирует финансово помочь своей семье благодаря выигрышу.