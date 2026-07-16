Раскрыта причина отставки главы Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своей фракцией в парламенте «Слуга народа» заявил о конфликте министра обороны Михаила Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским, пишет «Украинская правда». Отмечается, что эти разногласия являются системными и нерешаемыми.

Зеленский заявил, что у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не получается решить, — говорится в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что Зеленский рассматривает вариант отставки министра обороны Михаила Федорова, занимающего пост последние полгода. Чиновник известен как активный сторонник внедрения беспилотных технологий и развития оборонного сектора, однако его методы управления вызвали критику среди представителей традиционного военного командования.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная замена министра обороны на главу МВД страны Игоря Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке. Он считает, что таким образом Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте.