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16 июля 2026 в 11:38

Спасателю пришлось отдать свои ботинки, чтобы спасти ребенка на Камчатке

Школьница застряла на Никольской сопке на Камчатке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Школьница застряла на Никольской сопке на Камчатке, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Девочка сама обратилась в экстренные службы, когда поняла, что не может спуститься самостоятельно.

Девочка 12 лет спускалась по каменистому склону сопки, но на середине склона поняла, что ситуация вышла из-под контроля — спуститься или подняться дальше она самостоятельно не может. Поэтому решила обратиться в экстренные службы, — сказано в сообщении.

Как уточнили в МЧС, спасатели приняли решение помочь спуститься школьнице без применения альпинистского снаряжения. Однако открытая обувь не подходила для прогулок по сыпучим каменистым склонам, поэтому один из спасателей предоставил свои ботинки. Помощь медиков ей не потребовалась.

Ранее мужчина застрял в мусоропроводе в Нижнем Новгороде. Его вызволили спасатели, которым пришлось вскрыть бетонную трубу в подъезде. Россиянина передали врачам скорой помощи. При осмотре у него не было обнаружено серьезных травм. Он не стал рассказывать, по какой причине оказался внутри.

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