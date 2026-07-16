Журналист-иноагент попал на крупный штраф за нарушение закона Суд в Москве оштрафовал журналиста-иноагента Суханова на 50 тыс. рублей

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Алексея Суханова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за непредоставление отчетности о своей деятельности, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Его привлекли к административной ответственности за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

Суд <...> признал виновным в совершении административного правонарушения журналиста Суханова Алексея. <...> Назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее налоговые органы приостановили операции по банковским счетам блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за крупного долга, превышающего 29 млн рублей. Решение о блокировке операций по счетам было вынесено фискальным ведомством 25 мая.

До этого стало известно, что актер Семен Трескунов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей, связанных со статусом иноагента. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.