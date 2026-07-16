Сажаю люпин «Мой замок» и еще 4 сорта — сад в шикарных свечах два месяца

Сажаю люпин «Мой замок» и еще 4 сорта — сад в шикарных свечах два месяца

Если хочется, чтобы цветник выглядел дорого и эффектно без сложного ухода, обязательно посадите многолетние люпины. Уже в начале лета они выпускают высокие цветочные свечи длиной до 40 см, а благодаря современным сортам можно собрать клумбу практически всех оттенков — от белоснежного и желтого до насыщенно-красного и двухцветного.

При этом люпины не только украшают участок, но и улучшают почву: на их корнях живут клубеньковые бактерии, которые фиксируют атмосферный азот и естественным образом повышают ее плодородие.

Одним из самых красивых считается сорт «Мой замок» (My Castle). Он вырастает до 90–100 см, образует мощные ярко-красные соцветия длиной до 35–40 см и цветет в июне–июле около 4–6 недель. Если сразу после цветения удалить отцветшие свечи, растение нередко зацветает повторно в конце лета.

Не менее интересны и другие сорта. «Галерея Белая» (Gallery White) отличается компактными кустами высотой 50–60 см и крупными белоснежными соцветиями. «Галерея Желтая» (Gallery Yellow) ценится за редкую для люпинов насыщенно-желтую окраску и отлично подходит для небольших цветников. «Губернатор» (The Governor) привлекает внимание высокими бело-синими двухцветными свечами длиной до 40 см, а «Красное пламя» (Russell Red Flame) из знаменитой серии гибридов Рассела считается одним из самых эффектных красных люпинов благодаря мощным кустам и очень яркому цветению.

Лучше всего люпины растут на солнечных участках с хорошо дренированной почвой. Они отличаются высокой зимостойкостью, сравнительно легко переносят непродолжительную засуху после укоренения и способны украшать сад многие годы без ежегодной пересадки.