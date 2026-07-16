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16 июля 2026 в 11:35

В Москве началось прощание с народным артистом России Смирновым

Портрет актера, народного артиста РФ Юрия Смирнова на церемонии прощания на основной сцене Театра на Таганке Портрет актера, народного артиста РФ Юрия Смирнова на церемонии прощания на основной сцене Театра на Таганке Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Церемония прощания с народным артистом России и одним из старейших актеров Театра на Таганке Юрием Смирновым началась в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Траурное мероприятие организовано в родных стенах театра и стартовало в 11:00.

Известный деятель культуры скончался в субботу, 11 июля. Проводить легендарного артиста в последний путь пришли его многочисленные друзья, коллеги по сцене и преданные поклонники.

Собравшиеся несут живые цветы, заполняя зрительный зал и пространство сцены возле гроба. У гроба усопшего неотлучно находятся его супруга и сын. Сразу после завершения гражданской панихиды актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Артисту было 87 лет. Его смерть стала для труппы неожиданностью: актер до последнего выходил на сцену, а в августе должен был состояться показ спектакля с его участием. Сообщается, что вероятной причиной смерти Смирнова стал инсульт.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков заявил, что смерть Смирнова стала невосполнимой утратой для театрального сообщества. Он отметил, что каждая его роль отличалась высочайшим профессионализмом и интеллектуальной глубиной.

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