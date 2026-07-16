В Калининграде ищут 10-летнего мальчика, ушедшего из дома

В Калининграде полиция разыскивает 10-летнего мальчика, который ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Ребенок пропал в среду, 15 июля — его местонахождение остается неизвестным.

Полицией разыскивается 10-летний мальчик, пропавший в Калининграде. До настоящего времени его местонахождение не установлено, — говорится в сообщении.

Известно, что мальчик ушел из дома по улице Батальной. Был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную кофту с капюшоном и черно-белые кроссовки, при себе имел черную сумку через плечо.

Ранее полиция Владивостока обратилась к горожанам с просьбой помочь в розыске мальчика, пропавшего в Хабаровске в 2007 году. Ребенок 2002 года рождения ушел из дома 5 июня, установить его местонахождение так и не удалось.