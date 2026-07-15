Блуждавшего в тайге пенсионера нашли спустя 10 дней На Сахалине спасли 79-летнего рыбака, блуждавшего в тайге больше недели

Спасатели обнаружили и успешно эвакуировали 79-летнего мужчину, который пропал без вести в Смирныховском районе Сахалина, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Пожилой мужчина отправился на рыбалку и перестал выходить на связь.

В масштабной поисковой операции принимали активное участие сотрудники МЧС, представители МВД и инспекторы рыбоохраны. К ним также присоединились родственники пропавшего пенсионера и неравнодушные местные жители. Обессиленного пенсионера нашли в труднопроходимой лесистой местности.

Обессиленный мужчина найден на левом берегу реки Пилевки, в километре от места, где он оставил машину. Его обнаружили Василий и Николай, неравнодушные соседи пропавшего рыбака, присоединившиеся к поискам в качестве добровольцев, — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за сложного рельефа спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы вызволить пенсионера из чащи. Сразу после этого его передали бригаде скорой помощи.

Ранее полиция нашла живыми исчезнувших в Карелии брата и сестру. По словам волонтеров, поиск мальчика 11 лет и девочки 13 лет завершен, их передали родителям.