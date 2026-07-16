Акинфеев назвал сборную, которая стала ориентиром для футболистов из России Акинфеев назвал сборную Испании золотым стандартом для футболистов России

Сборная Испании стала золотым стандартом для молодых футболистов из России, заявил в беседе с 360.ru голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. По его словам, именно испанская модель игры вызывает у него наибольшее восхищение.

Мне все-таки хочется, чтобы наша молодежь плюс-минус подтянулась хотя бы на один уровень к сборной Испании. Это будет очень тяжело, но я очень хочу этого, — высказался Акинфеев.

Он отметил отличную технику, тактику, культуру паса и перемещения у игроков сборной Испании. По его мнению, все это в спортсменах закладывается с детских лет.

Ранее Акинфеев рассказал о временной паузе в спортивной карьере в связи с травмой. Футболист подчеркнул, что после лечения и восстановления формы вновь выйдет на поле.