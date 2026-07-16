Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 10:43

Акинфеев обозначил самого главного форварда мира

Акинфеев назвал Мбаппе главным форвардом мира

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в беседе с 360.ru назвал нападающего Килиана Мбаппе, выступающего за французскую сборную, главным форвардом мира. По его словам, игрок стал ключевым открытием Чемпионата мира по футболу в этом году.

[Я выделяю] Мбаппе, пока он играет и он молод. Если иметь такого нападающего, можно пропускать два-три гола, но четыре-пять ты точно забьешь, — отметил Акинфеев.

Он добавил, что лучшую тактическую модель на чемпионате продемонстрировала сборная Англии. Футболист отметил влияние тренера Томаса Тухеля и игру низом, которой отличились англичане.

Ранее Акинфеев заявил, что сборная Испании стала золотым стандартом для молодых футболистов из России. По его словам, именно испанская модель игры вызывает у него наибольшее восхищение.

Спорт
Футбол
Игорь Акинфеев
Килиан Мбаппе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
RT: организатор покушения в Монако готовил 20 терактов в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июля: где сбои в России
В RT рассказали о новой информации по делу Жиковича
Раскрыт кровавый план ВСУ в отношении Запорожской АЭС
«Как в эпоху Гитлера»: военэксперт о рекордных очередях в военкоматах Литвы
Трамп заговорил о наземной операции в Иране
В России могут ввести безлимитный отпуск топлива для одной отрасли
Мошенники заставили обманутых пенсионеров устроить взрыв в банке
Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР в организации покушения на него в Монако
СК начал расследование гибели главного инженера ЗАЭС
В Калининграде ищут 10-летнего мальчика, ушедшего из дома
В Петербурге нашли мертвой пропавшую трехлетнюю девочку
Акинфеев обозначил самого главного форварда мира
Россиянке после пластики удалили 80% тканей из-за некроза
Фотограф объяснила, как красиво снять салют
Белоусову рассказали, как армия улучшила удары с помощью ИИ и спутников
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать дроном главного инженера ЗАЭС
На Западе раскрыли, почему Трамп оказался в тупике в войне с Ираном
Трамп введет пошлины на бразильский импорт в размере 25%
Российский подросток собирался вступить в ряды террористов
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.