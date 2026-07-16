Акинфеев обозначил самого главного форварда мира Акинфеев назвал Мбаппе главным форвардом мира

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в беседе с 360.ru назвал нападающего Килиана Мбаппе, выступающего за французскую сборную, главным форвардом мира. По его словам, игрок стал ключевым открытием Чемпионата мира по футболу в этом году.

[Я выделяю] Мбаппе, пока он играет и он молод. Если иметь такого нападающего, можно пропускать два-три гола, но четыре-пять ты точно забьешь, — отметил Акинфеев.

Он добавил, что лучшую тактическую модель на чемпионате продемонстрировала сборная Англии. Футболист отметил влияние тренера Томаса Тухеля и игру низом, которой отличились англичане.

Ранее Акинфеев заявил, что сборная Испании стала золотым стандартом для молодых футболистов из России. По его словам, именно испанская модель игры вызывает у него наибольшее восхищение.