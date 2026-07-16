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16 июля 2026 в 10:32

Российский подросток собирался вступить в ряды террористов

В Курске задержали 15-летнего подростка за подготовку к участию в теракте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Правоохранители задержали в Курске 15-летнего подростка, который обвиняется в приготовлении к участию в террористической деятельности, сообщается в официальном канале Следственного комитета России на платформе МАКС. Возбуждено уголовное дело.

Следственными органами СК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Курска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в мае 2026 года юноша начал переписку с лицом, действующим от имени террористической организации. Во время общения подросток заявил о своем желании и готовности осуществить теракт. Несовершеннолетний задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Кемеровской области приговорил 17-летнего жителя города Белово к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии за финансирование терроризма с использованием платных смайликов. Подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

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