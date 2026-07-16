Платные смайлики в мессенджере обернулись сроком для подростка Подросток из Кузбасса получил четыре года колонии за финансирование терроризма

Суд в Кемеровской области приговорил 17-летнего жителя города Белово к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии за финансирование терроризма с использованием платных смайликов, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Кузбассу. Подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

Доказательства, собранные следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу, признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю города Белово. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) <…>. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в воспитательной колонии, — следует из сообщения.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2025 года несовершеннолетний переводил денежные средства запрещенной в России террористической организации через платные реакции под публикациями в одном из мессенджеров. Противоправная деятельность была выявлена совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Ранее в Иркутске суд вынес приговор 17-летнему подростку, обвиняемому в передаче заведомо ложных сведений о готовящихся терактах. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и пяти дней лишения свободы с отбыванием его в воспитательной колонии.