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16 июля 2026 в 07:40

Иностранные заказчики заинтересовались российским беспилотником

Згировская: в мире наблюдается всплеск спроса на российский БПЛА Supercam S350

БПЛА Supercam S350 БПЛА Supercam S350 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Эффективное использование российского беспилотного комплекса Supercam S350 в ходе специальной военной операции привело к резкому росту интереса к нему на международном рынке. Как сообщила ТАСС официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская, в 2026 году подписаны новые экспортные контракты.

Контракты на поставку комплексов марки Supercam, в том числе Supercam S350 и конвертоплан Supercam SX350, в 2026 году подписаны с несколькими новыми иностранными заказчиками, с кем раньше работа не велась, — уточнили в компании.

Параллельно компания продолжает поставки для давнего партнера — Белоруссии. Минобороны этой страны получит новые комплексы Supercam S350 и S150 в рамках заключенных контрактов.

Интерес новых заказчиков свидетельствует о признании надежности и эффективности комплексов Supercam. Ожидается, что в ближайшее время портфель экспортных заказов компании продолжит расширяться.

Ранее сообщалось, что новейший российский беспилотный комплекс мониторинга «Сокол» способен выполнять полеты как в полностью автоматическом режиме, так и с ручной корректировкой курса. Представитель компании-разработчика на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске рассказал, что дрон может самостоятельно следовать по заранее заложенному маршруту, а также переключаться в полуавтоматический режим для ручного управления.

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