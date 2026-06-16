Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 10:09

В Японии повысили ключевую ставку до максимального за 31 год уровня

Банк Японии повысил учетную ставку до 1% впервые с 1995 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Банк Японии повысил процентную ставку до максимума впервые с 1995 года, заявили в пресс-службе регулятора. Кроме того, Центробанк принял решение с апреля 2027 года прекратить сокращение объемов покупки японских государственных облигаций.

Банк будет побуждать необеспеченную ставку overnight call оставаться около 1,0%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого ключевая ставка находилась на уровне 0,75%. По словам аналитиков, повышение до 1% стало первым с декабря и вывело ставку на максимум за 31 год. При этом ЦБ подчеркнул, что экономика страны постепенно восстанавливается, хотя в отдельных секторах все еще чувствуется некоторое ослабление, в частности, из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка Банка России к концу лета может опуститься до 13% годовых, а на ближайшем заседании 19 июня ее могут уменьшить на 0,5 процентного пункта — до 14%. ЦБ будет учитывать ослабление курса рубля и отрицательные темпы инфляции в последние недели.

До этого аналитик Михаил Шульгин выразил мнение, что во второй половине года российская валюта начнет плавно ослабевать и может к осени вернуться к отметке 80 рублей за доллар. При этом обвального падения курса, по его словам, не ожидается.

Азия
Экономика
Япония
облигации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бесконечное соединение»: в РФ перестал работать заблокированный мессенджер
Верховный суд указал на особенности хищения с имуществом
«Не нужно стесняться»: врач объяснил, почему хочется в туалет после кофе
Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола
Стало известно о полной блокировке Telegram
Суд вынес приговор подростку за убийство бабушки
Лондон расширил список санкций против России
Появились подробности в деле об убийстве найденной на чердаке дома девочки
Жительница Новосибирска рассказала о побеге брата из «рабочего дома»
Рок-группа «Калинов мост» вновь выступит на фестивале «Традиция»
В Сети появились кадры с задержанием работавшего на Киев россиянина
Европа нарастила импорт обогащенного урана из России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июня: где сбои в России
Премия «История будущего» представила номинацию «Сценарная заявка»
Индонезия содрогнулась от мощного землетрясения
«Поступают нечестно»: игрок сборной Ирана пожаловался на условия на ЧМ
«Только на танке»: в России высмеяли запрет на въезд в ЕС участникам СВО
Европейцы заподозрили Трампа в сепаратных переговорах с Россией
Инфекционист опроверг страхи о глобальном распространении Эболы
Появилась новая информация о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.