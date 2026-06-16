В Японии повысили ключевую ставку до максимального за 31 год уровня

В Японии повысили ключевую ставку до максимального за 31 год уровня Банк Японии повысил учетную ставку до 1% впервые с 1995 года

Банк Японии повысил процентную ставку до максимума впервые с 1995 года, заявили в пресс-службе регулятора. Кроме того, Центробанк принял решение с апреля 2027 года прекратить сокращение объемов покупки японских государственных облигаций.

Банк будет побуждать необеспеченную ставку overnight call оставаться около 1,0%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого ключевая ставка находилась на уровне 0,75%. По словам аналитиков, повышение до 1% стало первым с декабря и вывело ставку на максимум за 31 год. При этом ЦБ подчеркнул, что экономика страны постепенно восстанавливается, хотя в отдельных секторах все еще чувствуется некоторое ослабление, в частности, из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка Банка России к концу лета может опуститься до 13% годовых, а на ближайшем заседании 19 июня ее могут уменьшить на 0,5 процентного пункта — до 14%. ЦБ будет учитывать ослабление курса рубля и отрицательные темпы инфляции в последние недели.

До этого аналитик Михаил Шульгин выразил мнение, что во второй половине года российская валюта начнет плавно ослабевать и может к осени вернуться к отметке 80 рублей за доллар. При этом обвального падения курса, по его словам, не ожидается.