Чемпионат мира по футболу – 2026
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16 июня 2026 в 10:12

«Чемпионат» и LOOKY запустили ИИ-проект в честь ЧМ-2026 по футболу

«Чемпионат» и LOOKY запустили ИИ-проект в честь ЧМ-3036 по футболу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и российская соцсеть LOOKY 11 июня 2026 года запустили специальный проект «Дресс-код чемпионов», посвященный чемпионату мира по футболу-2026, пишет Lenta.ru. В его рамках пользователи могут виртуально примерить официальную игровую форму сборных-участниц мундиаля.

Мы хотели дать каждому почувствовать себя частью большого футбольного события: примерить форму сборной в LOOKY с помощью ИИ и поделиться результатом. Для нас этот проект передает масштаб чемпионата, дух футбола и красоту игры через простой и понятный пользовательский опыт, — рассказал креативный директор LOOKY Артем Коновалов.

Для участия в проекте достаточно загрузить свое фото в приложение и выбрать любую из 30 национальных команд — от Аргентины и Бразилии до Японии и Марокко. Система мгновенно наложит экипировку на снимок, а также предложит присоединиться к челленджу и побороться за памятные призы с символикой турнира.

Помимо цифровой версии, проект будет представлен и вживую. На московском «Пикнике Афиши» для гостей оборудуют специальную зону «Чемпионата», где с помощью ИИ-панелей каждый сможет примерить форму любимой сборной прямо на месте.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В первом матче ЧМ-2026 Нидерланды и Япония сыграли вничью — 2:2.

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