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16 июня 2026 в 09:59

Медведев заявил о важности признания судом суверенитета РФ в новых границах

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в МАКСе заявил, что Москва победила Киев в суде в Гааге. По его словам, орган впервые признал суверенитет РФ в новых границах.

С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение, — говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ сообщили, что арбитраж не поддержал попытку Украины добиться признания Керченского пролива международной акваторией, открытой для судов любых государств, включая военные корабли. В решении суда прописан статус пролива и Азовского моря как внутренних вод. Помимо этого, арбитраж отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что победа России в международном арбитраже стала «своей Гаагой». Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в свою очередь отметил, что попытки Киева оспорить суверенитет России над Крымом потерпели крах.

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