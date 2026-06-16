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16 июня 2026 в 09:53

На Западе узнали, что окончательно испортило отношения Трампа и Стармера

Politico: отказ Стармера от бомбардировок Ирана испортил его отношения с Трампом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Eric Lee — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Отказ британского премьера Кира Стармера поддержать американские удары по Ирану окончательно испортил его отношения с президентом США Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата. По словам собеседника издания, британцу теперь стало труднее вести переговоры с Белым домом, в том числе по украинскому урегулированию.

В материале говорится, что в Лондоне понимают риски, которые могут возникнуть на предстоящем саммите «Большой семерки». Британские чиновники надеются смягчить позицию Трампа, сделав ставку на совместные с Францией планы по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Они очень надеются, что демонстрация единства союзников по иранскому вопросу перевесит нынешние разногласия.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне опасаются отказа от поддержки военных инициатив Белого дома со стороны потенциального преемника Стармера — мэра Манчестера Энди Бернхэма. Действующие чиновники в США прямо заявляют, что при Бернхэме взаимодействие между Лондоном и Вашингтоном рискует ухудшиться еще сильнее.

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Кир Стармер
Дональд Трамп
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