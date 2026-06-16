Этот многолетник цветет где угодно до 20 лет: в тени и на солнце, на глине и песке, терпит засуху и потоп

Этот многолетник цветет где угодно до 20 лет: в тени и на солнце, на глине и песке, терпит засуху и потоп

Этот многолетник можно назвать самым выносливым и неприхотливым растением для российского сада, которое цветет с июня по сентябрь и не требует к себе почти никакого внимания.

Лилейник: он одинаково хорошо растет и на ярком солнце, и в полутени, и даже в тени, на любых почвах — от тяжелой глины до песчаного грунта, выдерживает длительные засухи благодаря мощным сочным корням, накапливающим влагу, а также спокойно переносит временное подтопление, в отличие от многих других декоративных растений.

Более того, плотная корневая система лилейника создает естественный барьер, который кроты и полевки обходят стороной — эти вредители просто не могут прорыть ходы через густую сеть переплетенных корней, уходящих на глубину до 60 см.

На одном месте лилейник может расти 15-20 лет и даже дольше, с каждым годом становясь только пышнее и выпуская все больше цветоносов.

Цветение лилейника волновое: каждый цветок-граммофон живет всего один день, но на смену ему сразу приходят десятки новых, и куст непрерывно украшен яркими соцветиями красного, оранжевого, желтого, розового и даже бордового цвета в течение нескольких месяцев.

Ранее был назван цветок, который живет до 100 лет.