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05 июня 2026 в 17:30

Посадите этот цветок один раз — и он будет радовать ваших внуков и правнуков: живет до 100 лет

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы хотите посадить цветок, который будет радовать не одно и не два лета, а десятилетиями, выбирайте многолетники-долгожители, способные расти на одном месте до 100 лет.

Абсолютный чемпион по долголетию — пион: это растение может цвести на одном участке от 50 до 100 лет, не требуя пересадки, с каждым сезоном куст становится только мощнее, а количество бутонов увеличивается.

Пионы неприхотливы: им не нужны частые подкормки, интенсивный полив и специальное укрытие на зиму, достаточно лишь солнечного места с плодородной дренированной почвой.

Лучшие сорта для российского климата — розовый махровый «Сара Бернар» и белый с красными крапинками «Фестива Максима».

Посадите эти цветы один раз — и долгие десятилетия ваш сад будет сиять яркими красками без лишних хлопот. Вы сможете любоваться ими вместе с детьми и внуками, передавая красоту по наследству.

Ранее были названы цветы для дачи, безопасные для детей и животных.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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