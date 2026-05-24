24 мая 2026 в 19:00

Безопасны для детей, кошек и собак: цветы для дачи, где есть малыши и животные

Если у вас есть дети и домашние питомцы, выбор цветов для сада становится вопросом безопасности. К счастью, существует множество красивых растений, которые не токсичны даже при случайном поедании.

Розы — абсолютно безопасны для кошек, собак и детей, можно не переживать, если питомец решит пожевать лепесток. Розы добавляют шарм любому саду и не требуют сложного ухода.

Еще один вариант — циннии: их яркие соцветия не содержат токсинов и абсолютно безопасны. Они цветут все лето и идеально подходят для солнечных клумб.

Петунии — также отличный выбор: их нежные граммофончики, украшающие подвесные кашпо и клумбы, не представляют опасности.

Космея с ажурной листвой и изящными ромашками — еще один неприхотливый красавец, который не токсичен и прекрасно растет в российском климате.

Ипомея пурпурная — быстрорастущая лиана для вертикального озеленения, тоже безопасна. Бархатцы тоже безопасны: они отпугивают вредителей, но не вредят питомцам, даже если те решат их попробовать.

При создании безопасного сада также избегайте посадки тиса, самшита, ландышей, наперстянки, гортензии и рододендрона, которые токсичны.

