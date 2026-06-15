Лепестки цвета темного рубина и глянцевые листья — украшение сада с марта до снега. Посадите и любуйтесь годами

Лепестки цвета темного рубина и глянцевые листья — украшение сада с марта до снега. Посадите и любуйтесь годами

Морозник «дабл ред промис» — это многолетнее вечнозеленое растение-долгожитель, которое одним из первых прерывает зимнее молчание сада. Его крупные махровые цветки насыщенного вишнево-красного цвета с легким бордовым отливом распускаются в марте — апреле, иногда прямо из-под снега. Каждый цветок напоминает маленькую розу диаметром 5–7 см, собранную в аккуратные соцветия.

Высота куста достигает 30–40 см, темно-зеленые кожистые листья сохраняют декоративность круглый год. Морозник теневынослив, предпочитает полутень или тень под деревьями, рыхлые питательные почвы с нейтральной реакцией. Он засухоустойчив, не требует частых поливов, зимостоек до –30°C и практически не поражается болезнями. На одном месте растет 10–15 лет без пересадки. Идеален для теневых цветников, рокариев, бордюров и срезки — цветы долго стоят в вазе. Важно: все части растения ядовиты, работайте в перчатках.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.