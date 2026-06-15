Посадите на солнце — все лето клумба в розовом кружеве. Многолетник цвета утренней росы для легких цветников

Посадите на солнце — все лето клумба в розовом кружеве. Многолетник цвета утренней росы для легких цветников

Гипсофила ползучая «Розеа» — это многолетнее почвопокровное растение, которое создает на клумбе нежно-розовое кружево. Ее тонкие стелющиеся стебли высотой 10–20 см покрываются мелкими, изящными цветками-звездочками оттенка утренней зари. Цветение начинается в июне и длится до августа, образуя сплошную розовую пену, словно облако опустилось на землю. Листья узкие, сизовато-зеленые, практически не видны под шапкой соцветий.

Растение невероятно неприхотливо: любит солнце, засухоустойчиво, предпочитает легкие известковые почвы без застоя воды. Отлично растет на каменистых горках, в подпорных стенках, по краям бордюров, в контейнерах. Морозостойкость высокая (до –30 °C), укрытия не требует. Размножается делением куста или семенами. На одном месте растет 3–5 лет, затем нуждается в омоложении. Гипсофилу обожают за ее легкость, воздушность и способность смягчать любые композиции. В срезке используется для букетов и сухоцветов.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.