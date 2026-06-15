Посадите в июне — летом в саду фейерверк из розово-лиловых, малиновых и пурпурных колокольчиков. Многолетник-трудяга

Посадите в июне — летом в саду фейерверк из розово-лиловых, малиновых и пурпурных колокольчиков. Многолетник-трудяга

Бадан толстолистный — это вечнозеленый многолетник, который украшает сад круглый год. Его крупные блестящие кожистые листья собираются в плотные розетки, а к осени они приобретают роскошные багряные, бронзовые и пурпурные оттенки. Но настоящее зрелище — цветение бадана, которое начинается в апреле-мае, сразу после таяния снега. На толстых цветоносах высотой 30–50 см распускаются метельчатые соцветия из многочисленных розово-сиреневых, малиновых или почти красных колокольчатых цветков.

Диаметр каждого цветка около 1–2 см, но благодаря обилию они создают эффект яркого облака. Растение абсолютно неприхотливо: растет на любых почвах (кроме застоя воды), выносит полную тень и открытое солнце, не боится морозов до –40 °C. На одном месте живет более 10 лет, разрастаясь в живописные куртины. Идеально для переднего плана цветников, каменистых садов, берегов водоемов. Листья используют для заварки чигирского чая, а корневища — в народной медицине.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.