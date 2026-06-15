Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 12:00

Посадите в июне — летом в саду фейерверк из розово-лиловых, малиновых и пурпурных колокольчиков. Многолетник-трудяга

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бадан толстолистный — это вечнозеленый многолетник, который украшает сад круглый год. Его крупные блестящие кожистые листья собираются в плотные розетки, а к осени они приобретают роскошные багряные, бронзовые и пурпурные оттенки. Но настоящее зрелище — цветение бадана, которое начинается в апреле-мае, сразу после таяния снега. На толстых цветоносах высотой 30–50 см распускаются метельчатые соцветия из многочисленных розово-сиреневых, малиновых или почти красных колокольчатых цветков.

Диаметр каждого цветка около 1–2 см, но благодаря обилию они создают эффект яркого облака. Растение абсолютно неприхотливо: растет на любых почвах (кроме застоя воды), выносит полную тень и открытое солнце, не боится морозов до –40 °C. На одном месте живет более 10 лет, разрастаясь в живописные куртины. Идеально для переднего плана цветников, каменистых садов, берегов водоемов. Листья используют для заварки чигирского чая, а корневища — в народной медицине.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите на солнце — все лето клумба в розовом кружеве. Многолетник цвета утренней росы для легких цветников
Общество
Посадите на солнце — все лето клумба в розовом кружеве. Многолетник цвета утренней росы для легких цветников
После обрезки цветет еще пышнее, превращаясь в сиреневый водопад. Многолетник-трудяга для самых экономных садоводов
Общество
После обрезки цветет еще пышнее, превращаясь в сиреневый водопад. Многолетник-трудяга для самых экономных садоводов
Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество
Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Агроном ответила, можно ли удобрять комнатные растения домашними средствами
Life Style
Агроном ответила, можно ли удобрять комнатные растения домашними средствами
Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см
Общество
Цветок, меняющий окраску за 3 дня — от кораллово-розового до кремового, ароматный, бутоны до 20 см
многолетники
садоводы
дачники
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности новых переговоров России и Украины
Россия раскрыла важную деталь о задержанном Великобританией танкере
Симоньян рассказала, сколько человек получили премию Кеосаяна в 2026 году
В Госдуме оценили попытки G7 убедить Трампа в победе Украины
В Иране раскрыли новые правила прохода судов через Ормузский пролив
В СВР оценили первое в истории участие Сербии в учениях НАТО
Лавров жестко ответил Европе на ультиматумы в адрес России
Памфилова раскрыла главную задачу ЦИК в 2026 году
Магнитные бури сегодня, 15 июня: что будет завтра, апатия, сонливость
«Даже мне тяжело»: Зюганов заявил о «ненормальных» суммах в платежках ЖКХ
В Wildberries ответили, когда закончится массовый сбой в работе сервиса
Умерла звезда «Следа» и «Интернов»: что случилось с Татьяной Плетневой
«Откровенный и содержательный»: Ушаков о диалоге Путина и Си Цзиньпина
Симоньян рассказала о выходе своей новой книги «Не первая любовь»
Четыре человека пострадали за сутки при атаках ВСУ в Запорожской области
«Не роптать»: в России анонсировали новые ограничения в работе интернета
Харьковчане осудили пиар-ход мэра с картинами из музея
«‎Ведет Германию к упадку»: в бундестаге потребовали отставки Мерца
Лавров заявил о скором визите Уиткоффа и Кушнера
Врач предупредила об опасности несезонных арбузов
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.