Замена крыжовнику и смородине: все о жимолости — от посадки до рецептов

Что такое жимолость и чем она полезна

Замена крыжовнику и смородине: все о жимолости — от посадки до рецептов

Пока клубника только зацветает, а смородина еще зеленая, жимолость уже радует темно-синими ягодами с сизым налетом. Она поспевает в конце мая — начале июня, опережая садовую землянику на 2–3 недели. При этом жимолость неприхотлива, зимостойка и дает стабильный урожай. Рассказываем, как выбрать сорт, посадить куст, ухаживать за ним и что приготовить из полезных ягод.

Чем хороша жимолость и кому она противопоказана?

В 100 г ягод содержится до 70 мг аскорбиновой кислоты и еще целый коктейль из калия, магния, йода, а также витаминов А, всех группы В, РР. Обилие антиоксидантов и полифенолов помогает клеткам бороться со старением и окислительным стрессом.

В народе и официальной медицине жимолость ценят за мочегонное, жаропонижающее, противовоспалительное действие, а также за способность укреплять стенки сосудов и нормализовать обмен веществ. При этом калорийность ягоды очень низкая, и она не вызывает скачков сахара в крови.

Что готовить из жимолости Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жимолость полезна при гипертонии, анемии, авитаминозе и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако есть и противопоказания: большая концентрация органических кислот нежелательна при обострениях гастрита и язвенной болезни желудка. Здоровым людям Роспотребнадзор советует ограничиться 100–200 граммами в день.

Почему жимолость может быть лучше клубники, смородины и крыжовника

Жимолость часто незаслуженно обходят вниманием, хотя по ряду параметров она превосходит более популярные ягоды.

Жимолость превосходит клубнику, смородину и крыжовник прежде всего своей сверхранней (на 7–10 дней раньше любой клубники) и ежегодной стабильной урожайностью при абсолютной морозостойкости до −50 °С — она не вымерзает и не повреждается возвратными заморозками, а также почти не болеет и не требует химических обработок (устойчива к мучнистой росе, клещам и серой гнили), что делает ее идеальной для экологичного и неприхотливого сада.

Кроме того, жимолость — ценный источник редких микроэлементов (селен, кремний, магний), которых почти нет в других ягодах, при этом содержит витамина С не меньше, чем смородина, и дает урожай 20–25 лет без пересадки, тогда как клубнику обновляют каждые 3–4 года.

Как выбрать сорт и посадить жимолость

Чтобы урожай удался, на участке стоит высадить минимум 2–3 растения разных сортов — жимолость перекрестноопыляемая, в одиночестве плодоносит скудно. Идеальное время посадки — ранняя весна (до распускания почек) или осень (сентябрь-октябрь).

Лучшие сорта для средней полосы и Сибири перечисляем ниже.

«Бакчарский великан» — крупные ягоды до 2,5 см, высокая урожайность.

«Синяя птица» — сладкая, без горечи, одна из самых популярных.

«Голубое веретено» — кисло-сладкая, устойчива к болезням.

«Лазурная» — десертный вкус, созревает одной из первых.

«Камчадалка» — очень сладкая, с тонким ароматом.

Выберите солнечное, защищенное от ветра место. В тени ягоды будут мелкими и кислыми. Почва подойдет любая, но лучше плодородный суглинок с нейтральной кислотностью.

Как сажать? Выкопайте яму глубиной 40–50 см, диаметром 50 см. На дно добавьте ведро перегноя, 2 стакана золы и 50 г суперфосфата. Посадите саженец, заглубляя корневую шейку на 3–5 см. Засыпьте, утрамбуйте, обильно полейте.

Как сажать жимолость Фото: Shutterstock/FOTODOM

Напоминаем еще раз: для хорошего урожая нужно минимум 2–3 куста разных сортов. Жимолость не самоопыляется.

Уход за жимолостью

Уход минимален, но несколько правил нужно соблюдать.

Жимолость влаголюбива. В период созревания ягод поливайте регулярно, иначе они будут мелкими и горькими.

Ранней весной не забывайте про азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра). После цветения — комплексные удобрения. Осенью — суперфосфат и зола.

Первые 5–7 лет нужна только санитарная обрезка (удаляйте сухие и поломанные ветки). Омолаживающую обрезку проводят после 10 лет, вырезая старые скелетные ветви.

Ягоды жимолости очень любят дрозды и воробьи. Урожай может быть съеден за день. Используйте укрывной материал или специальные сетки.

Что приготовить из жимолости: 3 рецепта

Из жимолости варят варенье, джемы, делают начинку для пирогов, соусы к мясу и даже вино. Вот три проверенных рецепта.

Рецепт № 1: варенье-пятиминутка из жимолости

Самый быстрый способ, который сохраняет максимум витаминов и цвет ягод.

Продукты: жимолость — 1 кг, сахар — 1 кг.

Ягоды переберите, промойте, обсушите. Засыпьте сахарным песком, отложите на 4–5 часов, чтобы жимолость пустила сок. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Варите ровно 5 минут, снимая пенку. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам. Храните в холодильнике или погребе.

Совет: жимолость быстро разваривается, поэтому долго варить ее не нужно.

Рецепт № 2: жимолость, протертая с сахаром (без варки)

Самый полезный способ заготовки. Все витамины остаются.

Продукты: жимолость — 1 кг, сахар — 1,5 кг.

Жимолость переберите, промойте, просушите. Пробейте ягоды блендером или пропустите через мясорубку. Засыпьте их сахаром, хорошенько перемешайте до полного растворения. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками. Храните в холодильнике.

Польза жимолости Фото: Shutterstock/FOTODOM

Совет: такую заготовку можно использовать для компотов, соусов и как начинку для пирогов зимой.

Рецепт № 3: пирог с жимолостью — сочная летняя выпечка

Несложный, но очень вкусный пирог с кисло-сладкой начинкой.

Продукты для теста: яйца — 3 шт., сахар — 150 г, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка.

Для начинки: жимолость — 300 г, сахар — 2 ст. ложки, крахмал — 1 ст. ложка.

Разогрейте духовку до 180 °C. Жимолость соедините с сахаром и крахмалом. Для теста взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте муку и разрыхлитель. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите начинку, залейте второй половиной. Выпекайте 30–35 минут.

Совет: пирог с жимолостью особенно хорош с шариком мороженого или ложкой сметаны.

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