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16 июня 2026 в 10:02

В Крыму анонсировали масштабную ревизию улиц с неприятным душком

Константинов: в Крыму проведут ревизию улиц ради возможного переименования

Владимир Константинов Владимир Константинов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В Крыму проведут ревизию названий улиц, общественных пространств и учреждений, а также рассмотрят возможность переименования тех, что носят имена людей с негативным историческим следом, заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, такие объекты могут получить имена выдающихся полководцев, деятелей культуры и ученых.

Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно, — написал Константинов.

Глава парламента отметил, что подготовкой материала для последующей ревизии займется комитет Госсовета по патриотическому воспитанию и молодежной политике под руководством историка Владимира Бобкова. При этом он предостерег от уподобления нацистам, уничтожающим прошлое, обратив внимание, что к истории нужно относиться скрупулезно и расставлять правильные акценты.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявлял, что Киевскому вокзалу в Москве необходимо вернуть историческое название, переименовав его в Брянский вокзал. Он отметил, что такой шаг станет символом уважения к истории страны.

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