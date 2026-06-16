Водители погибли в лобовом ДТП Двое водителей погибли в лобовом ДТП в Астраханской области

Двое водителей погибли в лобовом ДТП в Астраханской области, пассажир пострадал, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел вечером 15 июня на 1357-м км автодороги Р-22 Астрахань — Волгоград, вблизи поселка Рассвет. По предварительной информации, мужчина 1959 года рождения за рулем Nissan Almera при выезде на встречную полосу движения врезался в ВАЗ под управлением водителя 2003 года рождения.

В результате ДТП водители легковых автомобилей скончались на месте. Пассажир автомобиля ВАЗ 1994 г. р. с телесными повреждениями доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, — сказано в сообщении.

Ранее 12-летний мальчик во Владивостоке устроил массовую аварию, протаранив пять припаркованных машин в Снеговой Пади возле школы № 83. По предварительной информации, за рулем Toyota Land Cruiser Prado был школьник — он украл машину у родителей и поехал кататься с друзьями.

Также в Шелехове Иркутской области пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе. Пострадавшими оказались 20-летний молодой человек и 15-летний подросток. Им оказали медицинскую помощь. Расследование находится под контролем прокуратуры.