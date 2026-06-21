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21 июня 2026 в 14:03

В США разработали искусственные яйца для «возрождения» вымерших видов птиц

NGeo: в США 26 цыплят родились в искусственных яйцах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Биотехнологическая компания Colossal Biosciences анонсировала успешное рождение 26 здоровых цыплят с помощью инновационной технологии «искусственного яйца», передает National Geographic (NGeo). Это может стать важным шагом в проектах по восстановлению вымерших видов птиц, включая додо и гигантских моа.

Система состоит из силиконовой мембраны, помещенной в жесткий шестиугольный корпус с прозрачным окном для мониторинга эмбрионального развития. Полупроницаемый материал удерживает влагу, воспроизводя функции естественной скорлупы. Конструкция контейнера универсальна и может быть адаптирована для различных видов — от маленьких колибри до крупных вымерших моа высотой до 3,7 метра.

Компания заявляет, что новая технология упростит генетические эксперименты с птицами и будет использована для «воскрешения» исчезнувших видов. Однако научная статья с результатами еще не прошла независимое рецензирование, и данные об эффективности метода не разглашаются, включая процент успешно вылупившихся эмбрионов.

Ранее в Анголе ученые обнаружили новый вид светящихся пауков. Под ультрафиолетовым излучением эти пауки-бокоходы излучают синий цвет. Среди других необычных находок — паук, имитирующий божью коровку, бронированный сверчок и, возможно, новые виды стрекоз, мотыльков и кузнечиков.

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