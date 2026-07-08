Днем — нежно-сиреневый, ночью — таинственно-голубой: цветок, который меняет цвет с закатом и пахнет слаще меда

Флокс метельчатый «лунная ночь» (Phlox paniculata Lunnaya Noch) — это удивительный сорт, способный стать настоящей жемчужиной любого цветника благодаря своей способности менять окраску в зависимости от освещения. В дневное время его цветки имеют нежный сиренево-белый оттенок. Но настоящее волшебство начинается с наступлением сумерек: лепестки начинают светиться мягким голубоватым тоном, словно отражая свет луны. За эту особенность его и назвали «лунной ночью».

Этот многолетник был выведен в 2005 году селекционером В. Я. Суриковой из питомника «Ситцевый сад». Растение формирует стройный гармоничный куст высотой до 90 см с крепкими, прочными стеблями, которые не нуждаются в подвязке даже под тяжестью многочисленных соцветий. Соцветия имеют красивую форму и состоят из множества мелких колесовидных цветков с характерным для флоксов строением.

«Лунная ночь» цветет в средние сроки, обычно с июля по август, радуя глаз длительным и обильным цветением. Сорт хорошо нарастает, быстро образуя плотные куртины. Предпочитает солнечные места или легкую полутень, а также плодородные увлажненные почвы без застоя воды. Флокс обладает высокой зимостойкостью (зона USDA 4) и не требует укрытия на зиму. Этот сорт станет идеальным акцентом в миксбордерах, групповых посадках и особенно эффектно смотрится в вечернем саду.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.