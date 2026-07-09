«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью

«Они же на фронте»: Журавлеву дали совет после резонансного интервью Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО

Депутату Госдумы Алексею Журавлеву следовало бы сдать мандат и заключить контракт с Вооруженными силами России, заявила в своем Telegram-канале общественница Яна Поплавская. Так она прокомментировала недавний инцидент, произошедший после вопроса о неучастии парламентария в спецоперации.

Пусть сдаст мандат и подпишет контракт, как тысячи бойцов — они же на фронте, а не на Охотном Ряду в Москве, — отметила Поплавская.

Реакция общественницы связана с недавним интервью Журавлева юристу Ивану Миронову. Один из вопросов об СВО депутат посчитал оскорбительным.

Ранее Журавлев заявил, что Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по европейским заводам, производящим беспилотники, чтобы остановить их работу. Так он прокомментировал оправдание генсека НАТО Марка Рютте, что дроны ВСУ пролетают над странами Альянса из-за отклонения от курса.