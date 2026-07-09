Сажаю весной и забываю до октября. Вся клумба в игольчатых шарах: алые, пурпурные и белые оттенки как живые драгоценности

Сажаю весной и забываю до октября. Вся клумба в игольчатых шарах: алые, пурпурные и белые оттенки как живые драгоценности

Георгина кактусовидная — это настоящий фейерверк красок, способный превратить ваш сад в произведение искусства. Ее главная гордость — крупные махровые соцветия, лепестки которых свернуты в изящные трубочки, похожие на иглы. Это придает цветам невероятную графичность и объем, делая их похожими на экзотические морские звезды или языки пламени. В отличие от своих собратьев с плоскими лепестками, кактусовидные георгины всегда приковывают взгляд своей необычной текстурой.

Этот пышный кустарник, достигающий высоты 100–130 см, за один сезон формирует мощный ветвистый куст с прочными стеблями и темно-зеленой листвой. С июля и до самых заморозков он непрерывно покрывается все новыми и новыми бутонами, диаметр которых может достигать 12–15 см. Палитра оттенков поражает воображение: здесь можно встретить ярко-желтые, пламенно-красные, нежно-розовые, пурпурные, белоснежные и даже двухцветные соцветия.

Георгина кактусовидная — выбор для тех, кто ценит эффектность без сложного ухода. Она предпочитает солнечные, защищенные от ветра места и плодородную, рыхлую почву.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.