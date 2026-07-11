Посадите этот цветок — летом сад засияет белыми шарами. Садовый фаворит с шапками до 12 см

Пеларгония «мультиблум вайт» — это не просто цветок, а настоящий белоснежный фейерверк, который способен преобразить любой уголок сада. Этот сорт из престижной серии «Мультиблум» по праву считается чемпионом по цветению среди однолетников. Представьте себе аккуратный, компактный кустик высотой всего 25–35 см, который в разгар лета превращается в пышный букет, состоящий из 15–20 огромных шаровидных соцветий. Диаметр каждой такой белоснежной «шапки» достигает внушительных 10–12 см, и они возвышаются на прочных цветоносах, не боясь ни ветра, ни дождя.

Этот сорт хорош не только своим обильным, почти непрерывным цветением с ранней весны до поздней осени, но и удивительной неприхотливостью. Он прекрасно чувствует себя как на солнечных клумбах, так и в легкой полутени, идеально подходит для выращивания в контейнерах, балконных ящиках и как комнатное растение. Глянцевые темно-зеленые листья с характерной зоной сохраняют декоративность все лето, а своевременное удаление увядших соцветий стимулирует образование новых бутонов. Чтобы вырастить это чудо из семян, достаточно посеять их в феврале — марте, и уже через 2,5–3 месяца вы сможете наслаждаться первым цветением.

Пеларгония «мультиблум вайт» — идеальный выбор для тех, кто хочет добавить в свой сад ощущение чистоты, свежести и праздника без лишних хлопот.

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