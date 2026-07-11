Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 08:45

Посадите этот цветок — летом сад засияет белыми шарами. Садовый фаворит с шапками до 12 см

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пеларгония «мультиблум вайт» — это не просто цветок, а настоящий белоснежный фейерверк, который способен преобразить любой уголок сада. Этот сорт из престижной серии «Мультиблум» по праву считается чемпионом по цветению среди однолетников. Представьте себе аккуратный, компактный кустик высотой всего 25–35 см, который в разгар лета превращается в пышный букет, состоящий из 15–20 огромных шаровидных соцветий. Диаметр каждой такой белоснежной «шапки» достигает внушительных 10–12 см, и они возвышаются на прочных цветоносах, не боясь ни ветра, ни дождя.

Этот сорт хорош не только своим обильным, почти непрерывным цветением с ранней весны до поздней осени, но и удивительной неприхотливостью. Он прекрасно чувствует себя как на солнечных клумбах, так и в легкой полутени, идеально подходит для выращивания в контейнерах, балконных ящиках и как комнатное растение. Глянцевые темно-зеленые листья с характерной зоной сохраняют декоративность все лето, а своевременное удаление увядших соцветий стимулирует образование новых бутонов. Чтобы вырастить это чудо из семян, достаточно посеять их в феврале — марте, и уже через 2,5–3 месяца вы сможете наслаждаться первым цветением.

Пеларгония «мультиблум вайт» — идеальный выбор для тех, кто хочет добавить в свой сад ощущение чистоты, свежести и праздника без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите этот цветок — и до сентября клумба будет пылать рубиново-красными огнями с золотыми краями. Многолетник для ярких клумб
Общество
Посадите этот цветок — и до сентября клумба будет пылать рубиново-красными огнями с золотыми краями. Многолетник для ярких клумб
Королева долгоцветов: белоснежные, розовые и лиловые «ромашки» с синим центром на прочных стеблях радуют глаз с июня до заморозков
Общество
Королева долгоцветов: белоснежные, розовые и лиловые «ромашки» с синим центром на прочных стеблях радуют глаз с июня до заморозков
Убираю «мужские» кусты и вношу эту подкормку: простые правила для клубники — урожая будет море
Общество
Убираю «мужские» кусты и вношу эту подкормку: простые правила для клубники — урожая будет море
Врач предупредил об опасности употребления овощей с огорода
Здоровье/красота
Врач предупредил об опасности употребления овощей с огорода
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Речь о выживании России»: в Европе ответили на очередной выпад Каллас
Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри
«Не жалею»: украинская биатлонистка ответила хейтерам после переезда в РФ
Производственный склад площадью 3 тысячи «квадратов» горит в Подмосковье
Армия России разбомбила предприятие по разработке тяжелых БПЛА в Киеве
Стало известно о задержке 23 рейсов в аэропорту юга России
Золотодобытчик утопил вездеход и теперь ждет помощи на крыше
Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты
Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородчины
ВС России нанесли удары по ключевым для ВСУ портам
Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане
Карл III провел тайную встречу с детьми принца Гарри
«Для пропаганды сойдет»: в Киеве заявили о невозможности выпуска Patriot
«Политический террор»: Азаров рассказал о жертвах Зеленского на Украине
В Иркутске горе-гангстер напугал прохожих
Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта
В США подсчитали, сколько раз Трамп говорил о финале войны с Ираном
Перетираю зелень со специями — зимой кладу ложечку в горячее. Идеальная заготовка для супов, мяса и соусов
Apple подала в суд на OpenAI и двух бывших сотрудников
Небензя раскрыл, как остановить героизацию нацистов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.