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11 июля 2026 в 11:42

Организатор туров умершей Бонни Тайлер рассказал о ее отношении к России

Организатор туров Казыханов: Бонни Тайлер всегда тепло отзывалась о России

Бонни Тайлер Бонни Тайлер Фото: Nicole Kubelka/IMAGO/Global Look Press
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Британская певица Бонни Тайлер, скончавшаяся 9 июля на 76-м году жизни, всегда с теплотой отзывалась о России и больше всего ценила в ней открытость и дружелюбие людей, рассказал ТАСС гендиректор концертного агентства Владимир Казыханов. Его компания организовывала туры артистки по стране.

Она всегда с теплотой отзывалась о России. Больше всего в нашей стране Бонни нравились люди, открытые и доброжелательные, настоящие фанаты. Она стойко переносила все неудобства, не характерные для европейских туров. Никогда не жаловалась. Даже когда перевозивший ее из Екатеринбурга в Уфу 12-местный самолет попал в жуткую болтанку над Уральскими горами, она просто сказала: «Мы родились заново», — сказал Казыханов.

По его словам, российская публика принимала Тайлер за свою — не только за прославившие ее хиты Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, но и за безумную энергетику и харизму. Собеседник агентства подчеркнул, что, несмотря на бешеную популярность, певица всегда оставалась максимально человечной, без намека на звездность, имела мужественный характер, но при этом умела быть очень женственной.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что песни Тайлер останутся на века и будут передаваться из поколения в поколение. По его словам, наличие двух мегахитов, которые узнаются с первых нот, уже делает карьеру артиста состоявшейся, независимо от дальнейших неудач.

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