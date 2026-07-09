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09 июля 2026 в 14:27

«Ушли в народ»: критик о вкладе Бонни Тайлер в мировую музиндустрию

Музкритик Бабичев: песни Бонни Тайлер будут звучать через поколения

Бонни Тайлер Бонни Тайлер Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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Песни британской певицы Бонни Тайлер, о смерти которой стало известно 9 июля, останутся на века и будут передаваться из поколения в поколение, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, наличие двух мегахитов, которые узнаются с первых нот, уже делает карьеру артиста состоявшейся, независимо от дальнейших неудач.

Хочется сразу оговориться, что людей, артистов такой формации, как Тайлер, сейчас уже не делают. Может быть, время не то. Может, такие персонажи уже общей массе и не нужны. Но когда прослушиваешь творчество таких артистов, как Бонни Тайлер, сразу светлое чувство обволакивает: одновременно и нежность, и грусть, и искренность. Судьба ей подкинула возможность громко заявить о себе. Это произошло с композициями Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero. Если у артиста есть два мегахита, это значит, что ты свою жизнь прожил не зря. Карьера сложилась, песни уже ушли в народ. Они будут звучать в любом случае — при жизни, после ухода и передаваться из поколения в поколение, — высказался Бабичев.

Он также отметил, что легендарный хриплый голос певицы появился после доброкачественной опухоли на связках. По его словам, в послеоперационный период артистке рекомендовали молчать, но она воспротивилась советам врачей.

Такой певицы, как Бонни Тайлер, которую мы все любим и знаем с этим фирменным звучанием, могло не быть, если бы не доброкачественная опухоль на связках. Ей пришлось в какой-то момент удалять рак. Потом артистке сказали помолчать. Однако певица все-таки начала в этот период тишины «кричать». И таким образом получился тот самый знаменитый голос, который мы олицетворяем только в образе и исполнении Бонни Тайлер, — заключил Бабичев.

Ранее сообщалось, что Тайлер скончалась в возрасте 75 лет. Исполнительница ушла из жизни в португальской больнице, где проходила лечение.

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