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09 июля 2026 в 17:09

Замиокулькас рванет в рост как на дрожжах: простая подкормка для мощного клубня и новых листьев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если замиокулькас почти не растет, проблема может быть не в листьях, а в клубне. Именно он запасает влагу и питание, поэтому чем лучше развит, тем быстрее растение становится пышным и выпускает новые побеги.

Для подкормки растворите в 1 литре воды 2 г монокалийфосфата, добавьте 1 каплю йода и препарат «Аминосимус» по инструкции. Поливайте растение по влажной почве один раз в 3–4 недели только в период активного роста. Не забывайте, что замиокулькасу нужны яркий рассеянный свет, легкий грунт, тесный горшок и полив лишь после полного просыхания земли. Осенью и зимой подкормки прекращают.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что растение стало активнее выпускать новые листья. Она также советует регулярно протирать листву от пыли — так замиокулькас лучше получает свет и выглядит заметно здоровее.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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